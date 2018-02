Tendances Première : Le Dossier - Si vous cherchez le bonheur, allez voir ailleurs! Avec Meik...

LE DOSSIER Le livre du LYkke (First Editions). De Dubaï à Rio, Meik Wiking explore et collecte tous les facteurs de bonheur pour nous permettre de nous les réapproprier – ou du moins de s’en inspirer. De combien d’argent doit-on disposer pour être heureux ? Quel est le rôle de l’éducation ? Et celui de la famille ? Celui du travail et de l’égalité entre femmes et hommes ? Une étude globale visionnaire, par le président de l’Institut de Recherche sur le Bonheur.

