Tendances Première : LE DOSSIER - A nous la ville! - 22/02/2018

DOSSIER A nous la ville ! (ed. Ecosociété) En 2050 on estime que plus de 6 milliards d’individus vivront en ville, soit près de 70% de l’humanité. Les villes peuvent-elles changer le monde ? Considérées comme les espaces où se joueront en grande partie les luttes politiques du XXIe siècle, les villes tardent pourtant à susciter l’attention qu’elles méritent dans les cercles progressistes. Pour Jonathan Durand Folco, la gauche doit urgemment investir cet espace politique qui est au centre des enjeux sociaux, économiques et écologiques du XXIe siècle et qui possède un potentiel de transformation inédit.

