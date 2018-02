Tendances Première : LE DOSSIER - Qu'est-ce qui nous motive au travail? Avec Jacques Forest et...

Dossier. La motivation au travail, un des fondements des entreprises libérées. Toutes les organisations désirent avoir des employés motivés afin d’augmenter les performances individuelles et collectives. Mais la question cruciale n’est pas de savoir si les employés sont motivés ou pas, mais bien de savoir par QUOI les employés sont motivés. Lorsque les organisations expriment le besoin de mesurer les différentes qualités de motivation de leurs employés, ou lorsqu’un individu désire faire un bilan de ce qui l’anime au quotidien, on constate un manque au niveau des outils disponibles. Pour répondre à ce besoin, Jacques Forest de l’ESG UQAM avec 19 autres collaborateurs ont mis au point une échelle multidimensionnelle de motivation au travail très utile, validée en 7 langues dans 9 pays sur 4 continents. On en parle avec le Professeur Jacques Forest, un des spécialistes mondiaux des questions relatives à la motivation au travail. Il vient du Canada et est dans nos studios ce mercredi 21 février. Et Laurent Ledoux économiste atypique, manager zen qui aspire à « libérer les entreprises » pour « changer le monde »

Émission Tendances Première