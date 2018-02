Tendances Première : LE DOSSIER - Génération Z - 20/02/2018

Dossier Génération Z. Salvatore Calcagno propose au théâtre les Tanneurs, GEN Z - searching for beauty, un spectacle documentaire au sujet de la génération Z, celle des jeunes nés après 1995. Salvatore s’est intéressé à ces jeunes et est allé à leur rencontre à travers toute l’Europe. Alors, qui sont-ils ? Ayant grandi dans l’hyperconnectivité avec des parents hélicoptères, sont-ils vraiment cette génération « zombies » née de la fusion total entre l’homme et le digital ? mais surtout, quelles sont leurs aspirations ? Salavatore Calcagno (metteur en scène) et Antoine Neufmars (photographe) dresserons leurs portraits.http://www.lestanneurs.be/

Émission Tendances Première