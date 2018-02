Tendances Première : LE DOSSIER - Comme un lundi, l'intrusion des TIC - 19/02/2018

Comme un lundi, c'est 4 filles et un poulpe ! Ou autrement dit Alice, Tana, Clémentine, Isabel et Octave. Ces quatre étudiantes s'interrogent sur l'intrusion des TIC (Technologies de l'Information et de la Communication) dans la vie professionnelle et privée du travailleur. Dans le cadre de leur mémoire médiatique à l'IHECS, elles lancent, du 19 au 26 février, une semaine pour permettre au travailleur de repenser son rapport aux technologies, et ce, à partir d'une série radio que nous diffuserons. Nous recevrons également Patrick Mesters (du réseau mutlidisciplinaire du suivi et prévention de souffrance au travail).

Émission Tendances Première