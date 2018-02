Tendances Première : Le Dossier - Partons à la découverte des légumes d’hiver. Avec Valérie...

LE DOSSIER Légumes de la terre (Ed. Racine) « Manger 5 fruits et légumes par jour ! », qu’ils disent. Si au printemps et en été, notre créativité pour satisfaire l’adage ne manque pas, force est constater qu’en hiver on a vite fait le tour de la question. Pourtant… partons à la découverte des légumes d’hiver : Quels sont-ils? Comment allez-vous les cuisiner de façon à conserver toutes leurs propriétés ? Comment les agrémenter pour en faire un plat complet et savoureux ? Comment composer un repas entièrement vegan ? Avec Valérie Mostert, passionnée de cuisine et chroniqueuse. http://cuisine-sante-bio-cinq-sens.be/

Émission Tendances Première