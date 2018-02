Tendances Première : Le Dossier - La psychanalyse va-t-elle disparaitre ? Avec Elsa Godart. -...

Dossier La psychanalyse va-t-elle disparaitre ? (Albin Michel) Le discours dominant prétend que la psychanalyse est périmée. En réalité, elle doit s'adapter. Le monde d'aujourd'hui n'est plus celui de Freud ni de Lacan. Une société nouvelle entraîne de nouveaux comportements et de nouveaux malaises. « Dépoussiérer » la psychanalyse, la confronter au contemporain implique de réfléchir à ces symptômes, à la frontière entre le pathologique et le social, en repensant le cadre de la cure, à l'heure des consultations via Skype. On reçoit Elsa Godart.

Émission Tendances Première