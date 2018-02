Tendances Première : Le Dossier - Auvio et le Big Data à la RTBF - 08/02/2018

Dossier RTBF – Auvio – Big Data Dès le 19 février, sur RTBF Auvio, vous aurez besoin de créer un compte personnel gratuit et complètement sécurisé. Grâce à cela, à partir du 21 mars, vous aurez accès gratuitement à tous vos contenus audio et vidéo où que vous soyez dans l’Union Européenne. Qu’est-ce que cela va changer réellement ? Qu’en est-il de la collecte de données ? l’occasion aussi de faire le point sur les algorithmes de recommandations et le big data à la RTBF. Avec Pierre Nicolas Schwab, directeur du développement Big data à la RTBF.

Émission Tendances Première