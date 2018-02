Tendances Première : Le Dossier - "On nous prend pour des c*** !?! Détricotons ensemble les...

LE DOSSIER. On nous prend pour des cons. La chasse aux fake news et aux théories du complot est ouverte et s’intensifie ces derniers mois. Il faut dire qu’un sondage Ifop, publié en janvier annonçait encore que 8 français sur 10 adhèrent à au moins une théorie du complot. Les réseaux sociaux et leurs bulles de filtres génèrent aujourd’hui un contexte dangereux de désinformation à une échelle jamais connue auparavant. Dans le cadre de l’exposition « Top secret ! Un monde à décrypter», le Mundaneum et le Club de la presse Hainaut-Mons proposent : "On nous prend pour des c*** !?! Détricotons ensemble les théories du complot! ", programme d’éducation aux médias et à la citoyenneté. On en parle avec Yves Collard (media animation)), Valentine François (ACMJ), Sophie Hermant (Club de la presse du Hainaut Mons) et Quentin, un jeune qui participe à ce projet.

Émission Tendances Première