Tendances Première : LE DOSSIER - Les super-héros - 02/02/2018

Les supers héros, un panthéon moderne (Ed. Robert Laffont) Les films de supers héros ne se sont jamais aussi bien portés au point que l'on peut se demander si Spider Man et Captain America n'ont pas remplacé Zeus et hercule dans l'inconscient collectif. Longtemps méprisés avant d'être réhabilités, désormais omniprésents au cinéma et dans la pop culture, les super-héros ont élargi leur public au-delà des seuls geeks. Hors du domaine du divertissement, ils servent de modèles fantasmés à une humanité en quête de repères. On en parle avec Vincent Brunner, auteur et journaliste.

Émission Tendances Première