Tendances Première : LE DOSSIER - Le futur des ASBL - 01/02/2018

La réforme du code des sociétés, le contrat associatif, le mécénat de compétence et les liens de plus en plus fréquents entre secteurs marchand et non marchand. Les ASBL comme nous les connaissons maintenant sont vouées à changer, et cela dans un avenir proche ! Emilie Vinçotte d'Asblissimo, Jérôme Henri, avocat spécialisé pour les ASBL et en insolvabilité des entreprises, Bruno Gérard, directeur de la CBENM (Confédération Bruxelloise des Entreprises Non-Marchandes) et Valérie Geron, fondatrice de « We Are Heroes » viennent nous en parler !

