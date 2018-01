Tendances Première : LE DOSSIER - Désir d'IKEA - 29/01/2018

Le bonheur en pièces détachées. (Ed. Robert Laffont). Eclatant modèle de réussite économique, IKEA vend avant tout un intérieur idéal, un mode de vie chaleur eux, responsable, soucieux de l'environnement, bref, suédois. Ce tableau vertueux résiste-t-il à l'examen critique ? Bonheur en kit, uniformisation des goûts, rupture avec la dimension historique des objets, bas salaires et contrôle des employés et constitution d'un empire financier colossal : tout mythe a son revers de médaille. IKEA ne fait pas exception. Samuel Ledoux, scénariste et réalisateur, auteur de « Désir d'Ikea ».

Émission Tendances Première