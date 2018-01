Tendances Première : LE DOSSIER - Le savoir-vivre contemporain - 26/01/2018

Manuel du savoir-vivre contemporain (Ed. Renaissance du livre) Nombreux sont ceux qui pensent qu'aujourd'hui la politesse et les bonnes manières se sont perdues dans les méandres de l'avènement du net. Mais que sont les bonnes manières ? Comment inviter les jeunes à plus de politesse ? D'ailleurs, ne dites plus « politesse » mais bien « communication sociale intelligente ». Observateur expérimenté, Philippe Lichtfus redéfinit le savoir vivre et propose une étiquette moderne, dépoussiérée et en accord avec les nouvelles réalités de notre société.

