Tendances Première : Le syndrome du cocon : et si on n’osait plus retourner au bureau ? Avec Jean-Olivier Collinet de Jobyourself. sur Auvio

Notre “chez nous” est devenu le cœur de nos vies privées et professionnelles. Parce que Covid, parce que confinement, parce que couvre-feu… Mais et si, au fond, cette obligation nous convenait bien ? Depuis une quarantaine d’années, ce besoin de cocooning, ce repli sur soi infuserait dans toute notre société. Dont un des responsables est la peur du risque. Un isolationnisme volontaire qui, aussi confortable soit-il, n’est pas sans conséquence sur notre rapport au travail et à l’entreprise. Avec Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.