Tendances Première : Quentin Gaillard: focus sur des projets de la plateforme de financement participatif belge www.crowdin.be. sur Auvio

Avec Quentin Gaillard, focus sur des projets de la plateforme de financement participatif belge www.crowdin.be. Aujourd’hui une nouvelle série de beaux projets ! Le projet AngelsTeam racing : 4 femmes qui se lancent dans la course automobile pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Ensuite la boutique Laura Bourdoux tailleur, une boutique de fabrication et réparation de vêtements dans la région de Stavelot. Un vrai service de proximité et artisanal ! La boulangerie Sans Patron (Liège) a elle un objectif social puisqu’une partie des pains fabriqués sont distribués à des personnes en difficulté. Le projet solidaire d’Arnaud Bodart, le gardien du Standard de Liège, qui lance une campagne de récolte de fonds pour soutenir la Maison de l’Institut Michotte qui accueille des jeunes de 3 à 18 ans afin de leur offrir des cotisations à des clubs de sport, du matériel pour la salle de psychomotricité ou des séances encadrées par un coach sportif. Et enfin, le projet de Pierre et David Callant qui se font appeler Les frères d’Ardennes, qui se lancent dans la création d’un court métrage qui a pour objectif d’incarner la région de l’Ardenne et d’être le point de départ de la création d’un pôle cinématographique dans la région.