Tendances Première : "SupandSee Belgique" sur Auvio

Véronique Musumeci, « micro-aventurière » comme elle se définit, est une vraie globe-trotteuse et a déjà eu la chance de visiter 115 pays. Il y a 4 ans, lors d’un séjour en Macédoine, elle découvre le stand-up-paddle et c’est une révélation ! Depuis, elle pratique ce sport aussi en Belgique. Et, elle a compilé ses bonnes idées de spots chez nous dans un guide « SupandSee Belgique, 26 spots coup de cœurs et conseils pratiques « pour partager sa passion de la « marche sur l’eau » !