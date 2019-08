Festival Hide and Seek Une usine de tri textile, un ancien club libertin, un des plus grands dépôts de la STIB, le sommet des Arcades du Cinquantenaire, …La quatrième édition du Hide and Seek Festival emmènera le public pour 10 concerts de musique du monde inédits dans des lieux insolites aux quatre coins de Bruxelles, du 19 au 24 août. https://muziekpublique.be/hide-seek-festival/

Émission Tendances Première