Tendances Première : l’AVIQ, Agence pour une Vie de Qualité sur Auvio

Un esprit tourné vers la solidarité, le partage, le contact, envers et contre tout. Depuis le début de la pandémie, l’AVIQ, Agence pour une Vie de Qualité, est en première ligne dans la gestion de la crise de la Covid-19. Suivant l’évolution de la situation, l’AVIQ a entrepris de nombreuses actions et son personnel s’est sans cesse adapté. De plus ils proposent un site très complet pour trouver tout type d’aide : https://covid.aviq.be/fr/trouver-du-soutien/particulier