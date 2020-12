Tendances Première : Life In Belgium sur Auvio

Life In Belgium est une solution qui permet aux petits commerces d’avoir les mêmes outils digitaux que les grandes sociétés. Et surtout de digitaliser leurs activités commerciales. Life In Belgium couvre les besoins de visibilité performante de tous les secteurs : beauté et soins, magasins de ventes et shopping, commerces d’alimentation, et évidemment l’Horeca. On en parle avec Olivier Graham, directeur marketing et produit de Life In Belgium. https://lifeinbelgium.be/