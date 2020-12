Tendances Première : La tournée papote de l'asbl Bras dessus Bras dessous sur Auvio

L’ESPRIT DE NOËL Un esprit tourné vers la solidarité, le partage, le contact, envers et contre tout! Créée en 2015, l'asbl Bras dessus Bras dessous aspire à un monde plus citoyen où la société garde les personnes âgées actives en leur donnant les moyens de s'y engager et de s'y épanouir. Chaque mardi, les équipes déposent un petit colis avec un potage, une douceur, une gazette interne… sur le seuil ou le palier de plus de 200 aînés. C’est la tournée papote. https://www.brasdessusbrasdessous.be/