Tendances Première : Neveo : l'application mobile qui lutte contre l'isolement des personnes âgées sur Auvio

L’ESPRIT DE NOËL Un esprit tourné vers la solidarité, le partage, le contact, envers et contre tout. Neveo est une application mobile qui permet de créer un journal familial envoyé tous les mois chez les grands-parents. L’objectif est de lutter contre l'isolement des personnes âgées et de permettre aux familles de maintenir le lien avec leurs proches en cette période où distanciation sociale et reconfinement sont les maîtres-mots. Avec Simon Desbarax, co-fondateur de Neveo