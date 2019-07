Tendances Première : L'agenda de l'été - Belexpo: Une exposition sur la ville de demain -...

IDÉE ÉTÉ Une exposition sur la ville de demain Embouteillages, pollution, manque d’espaces verts, gaspillage… Est-ce qu’on vivra encore bien et en bonne santé dans nos villes demain ? Comment pouvons-nous faire face au changement climatique ? Dans cette exposition interactive, vous aurez de nombreuses missions à accomplir. Vous allez découvrir qu’on peut faire des tas de choses pour vivre mieux en ville. Se déplacer plus facilement sans polluer, produire moins de déchets, manger mieux, trouver de nouveaux jobs, avoir des maisons et des écoles plus confortables avec moins d’énergie… BELEXPO se visite en groupe (écoles, mouvements de jeunesse,...) ou en famille.

Émission Tendances Première