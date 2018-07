Tendances Première : L'Agenda de l'été - Ma ville et mon corps interculturels - 17/07/2018

Focus sur l'exposition "Ma ville et mon corps interculturels" à voir depuis le 6 juillet et jusqu'au 31 août aux Halles saint-géry dans le centre de Bruxelles. de mai à juin 2018, au travers de 4 ateliers menés au sein du Point Culture à bruxelles, quelques 18 bruxellois se sont rassemblés autour du collectif à l'initiative du projet "Les Habitants des Images" avec pour ambition de "disséquer" la ,otion d'interculturalité et tenter d'en saisir les ressorts et les enjeux.

