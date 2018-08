Tendances Première : L'Agenda d'été - Emines-18 : Occupation artistique d'un fort Renato -...

Coup d’œil sur l’exposition « Occupation artistique d'un fort Renato » : Cet été, l’art contemporain et l’architecture militaire font dialoguer la mémoire, la fragilité, l'architecture et l’instabilité du monde au fort d’Emines. Le visiteur, immergé dans un décor quasiment intact depuis 1918, y découvrira les propositions de 3 artistes contemporains : Renato Nicolodi (sculpteur), Juan Paparella (plasticien) et Georges Rousse (photographe/peintre). Leurs oeuvres questionnent le site tant sur son architecture que son histoire.

Émission Tendances Première