Tendances Première : L'Agenda d'été - L'Usine de Films Amateurs - 06/07/2018

Et si cet été, on sortait de chez soi, on renouait avec le social, le culturel, la nature, la découverte, la rencontre…… Chaque jour, focus sur une idée de sortie en famille, en couple ou en solitaire selon votre bon vouloir ! Ce vendredi : Pourquoi ne pas jouer au cinéaste amateur tout comme Jack Black et Mos Def dans le film « Soyez sympas, rembobinez » ? C’est ce que vous pourrez faire dans L’Usine de Films Amateurs conçue par le réalisateur français Michel Gondry à Kanal, le Centre Pompidou de Bruxelles. Découverte avec Yves Goldstein, chargé du développement du projet Kanal.

