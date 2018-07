Et si cet été, on sortait de chez soi, on renouait avec le social, le culturel, la nature, la découverte, la rencontre…… Chaque jour, focus sur une idée de sortie en famille, en couple ou en solitaire selon votre bon vouloir ! Ce mercredi : le Wallifornia Music Tech dans le cadre du Festival Les Ardentes à Liège, qui aide les start-ups musicales. On en parle avec le co-fondateur, Gérôme Vanherf.

Émission Tendances Première