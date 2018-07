Tendances Première : L'Agenda d'été - Horses and Coaching - 03/07/2018

Et si cet été, on sortait de chez soi, on renouait avec le social, le culturel, la nature, la découverte, la rencontre…… Chaque jour, focus sur une idée de sortie en famille, en couple ou en solitaire selon votre bon vouloir ! Ce mardi : Horses and Coaching ou comment Le cheval peut être un outil pédagogique au service des relations entre les hommes ! Avec Ariane Meersschaert et Florence Farine.https://www.facebook.com/marchecentree/

Émission Tendances Première