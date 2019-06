Ann Vandenplas, comédienne et instagrammeuse nous livre ses coups de cœur culture du moment. Elle nous parle de la fête de fermeture du musée KANAL Pompidou et plus particulièrement de l'usine de films amateurs de Michel Gondry qui fait une nocturne le weekend du 29 Juin, ainsi que de l'Intime Festival à Namur.

Émission Tendances Première