Tendances Première : Le Burn-Out des étudiants sur Auvio

Alors que les études sont souvent considérées comme les plus belles années, synonymes de liberté et d’indépendance, elles sont également une période de transformations, de pressions et de choix très importants. D’après une étude menée en 2019 sur 17 431 étudiants, 44,2% d’entre eux souffrent de burn out. Michaël Devilliers , psychologue et coach étudiant à Louvain-La-Neuve nous explique comment vont nos jeunes adultes.