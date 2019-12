Tendances Première : Visualiser pour réussir ! sur Auvio

Le monde sportif en a démontré les preuves : visualiser ses actions, son match, son entrainement aurait des effets directs sur la performance sportive. Et si on appliquait cela à la vie professionnelle ? Visualiser son entretien d’embauche, la présentation d’un projet, son évaluation de fin d’année pour augmenter ses chances de réussite. Une image, ce n’est pas la réalité, me direz-vous ? Certes, mais notre esprit ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Présenté par Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.