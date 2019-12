Tendances Première : Le Low tech, une réponse pour contrer la technologie de demain ? Avec Jean-Olivier Collinet sur Auvio

Le Low tech, une réponse pour contrer la technologie de demain ? Après l’âge d’or des high tech, les low tech veulent prendre le contre-pied et promeuvent une sobriété de consommation et de production grâce à des technologies simples d’usage et à faible impact environnemental et surtout où le consommateur peux intervenir dans le processus de réparation. Présenté par Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.