Tendances Première : "Dis-moi oui" sur Auvio

En écho direct au film “Sans frapper” d’Alexe Poukine, le podcast “Dis-moi oui”, réalisé par Marie Charette, propose d'interroger nos conditionnements face à la sexualité et aux genres. Deux ans après la déferlante #Metoo, ce podcast questionne de façon apaisée et constructive nos relations à travers le prisme du consentement. Il interroge notre rapport au désir, nos tabous et les dynamiques inconscientes qui s'expriment dans notre relation à l'autre. Six épisodes pour nourrir la réflexion sur nos sexualités et rompre nos schémas pour évoluer. On en parle avec Marie Charrette.