Tendances Première : J'ai mal à ma maternité sur Auvio

« J’ai mal à ma maternité » est l’un des nombreux documentaires à découvrir à l’occasion du mois du doc (www.moisdudoc.be) Mettre au monde leur enfant n’a pas été le plus beau jour de leur vie. Clémence, Elise, Gaëlle, Laetitia et Lauriane racontent leurs expériences de difficultés maternelles, celles qu’elles ont vécues à la naissance de leur enfant, parfois même durant la grossesse. On en parle avec la réalisatrice Marie Betbèze.

