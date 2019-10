Et si le quotient émotionnel devenait plus important que les compétences professionnelles ? Le quotient émotionnel, variante spirituelle du QI, est la nouvelle tendance du management et des recruteurs. Il serait un facteur de développement personnel, d'efficacité dans la prise de décision et un indicateur de recrutement. Présenté par Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.

Émission Tendances Première