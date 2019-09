Tendances Première : Le « Visual Thinking », du dessin dans l’entreprise sur Auvio

Le « Visual Thinking », le retour du dessin dans l’entreprise par la pensée visuelle. Et si un dessin valait mieux qu’un long discours ou une belle explication ? Et si l’article tendance de la rentrée pour les travailleurs est un plumier rempli de marqueurs au lieu d’une tablette dernier cri ? On assiste au retour du dessin dans l’entreprise comme moyen de communication, de prise de note, de présentation ou d’apprentissage. La pensée visuelle, plus connue en anglais par le « Visual Thinking » devient de plus en plus rependue. Découvrons et apprenons de ce concept avec Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.

Émission Tendances Première