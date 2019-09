De l’importance du peau à peau ! Les preuves scientifiques démontrent que la proximité entre la mère et le nouveau‐né est fondamentale pour que celui‐ci puisse réaliser une transition efficace entre la vie intra et extra‐utérine. On en parle avec Titou Boseret, sage-femme chez Amala et au Cocon, le gîte de naissance de l’hôpital Erasme.

