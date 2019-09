Transmettre l’essentiel à l’école (et à la maison), c’est le titre du livre d’Isabelle Servant, spécialiste de l’orientation positive. Que devrait-on transmettre en priorité à nos enfants ? Comment les aider à grandir et s’épanouir sereinement, ensemble ? Quel rôle de l’école dans la construction de ce projet de société ? On en parle avec elle.

Émission Tendances Première