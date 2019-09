Tendances Première : Germain et Nous 3.0 - Babysitting et législation - 06/09/2019

Yasmine Lamisse est chroniqueuse et consultante juridique. Dorénavant elle viendra nous donner des conseils et des pistes de réflexions sur des aspects droits et conso du quotidien mais qui évolue en permanence. Avec la rentrée, vient aussi le moment d’organiser les gardes d’après école. Le babysitting est une alternative qui reste tendance. Mais le babysitting est-il soumis à une législation ?

Émission Tendances Première