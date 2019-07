Tendances Première : Germain et Nous 3.0 - Comment s'organiser dans son travail et sa vie privée?...

Comment ne pas se laisser déborder et s’organiser en 2019 ? Vous vous sentez submergés par le nombre de 'to do list' et de post-it recouvrant votre bureau et la multitude de tâches à accomplir. Trop de choses à faire, trop peu de temps pour les faire. Bref, vous êtes débordés et ne savez déjà plus par où commencer cette nouvelle année 2019. Jean-Olivier Collinet de Jobyourself vous donnera les règles d'or pour ne plus jamais se laisser déborder.

Émission Tendances Première