On associe souvent la communication à la capacité de s'exprimer ou bien exposer une idée à son interlocuteur. On oublie que communiquer fonctionne dans les 2 sens et que la capacité d'écoute est une qualité primordiale pour ceux qui ont un message à faire passer. Avec Christiane Thiry, journaliste, coach et thérapeute, on parle de l’écoute active, clé de voûte de la communication.

Émission Tendances Première