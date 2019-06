Tendances Première : Germain et Nous 3.0 - Nicolas Belkacemi: Les violences sexuelles - 07/06/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0 Que faire en tant que médecin lorsqu'un de vos patients vous indique qu'il ou elle a été victime de violences sexuelles ? En première ligne pour aider les victimes, les médecins ne savent pourtant pas toujours comment réagir au mieux. Un Code de signalement Violences sexuelles a donc été réalisé par l’Ordre des médecins et l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes en collaboration avec le Professeur Tom Goffin de l’Université de Gand. On en parle avec Nicolas Belkacemi de l’IEFH.

Émission Tendances Première