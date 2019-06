Tendances Première : Germain et Nous 3.0 - Chiens et chats - 03/06/2019

GERMAIN ET NOUS 3.0 CHATS ET CHIENS Xavier-Laurent Petit, illustré par Amandine Delaunay– Un temps de chien – Ecole des Loisirs Junior est le troisième garçon et le cinquième enfant d’une famille de la Nouvelle Orléans. Il se promène plus qu’il ne va à l’école. Et un jour, sur son chemin, il trouve un chiot microscopique qu’il baptise Snowball. L’animal est aussi blanc que le gamin est noir. Et il n’est pas le bienvenu à la maison. Une bouche de plus à nourrir pour une mère célibataire, ce n’est pas ce qui lui faut. Et pourtant, quand il s’agit d’avoir un chien, les enfants peuvent être persuasifs. La petite bête fait donc partie de la famille quand le vent se lève, la pluie se met à tomber et l’ouragan arrache tout sur son passage. Xavier-Laurent Petit prête sa plume à Histoire Complète, une nouvelle collection, à la croisée du roman et du documentaire. Deux enfants, un chien et une bonne histoire, nous voilà plongés dans la catastrophe par le petit bout du quotidien. On a le cœur à l’envers, on tremble avec eux, et on comprend les choses en toute émotion. Les illustrations plus impressionnistes que descriptives de Amandine Delaunay ajoutent à cette réussite. Marie-Renée Lavoie (texte et illustrations) – La curieuse histoire d’un chat moribond – Alice jeunesse C’est l’histoire d’un chaton minuscule, sauvé de justesse par une petite fille qui convaincra sa famille de l’adopter. Revenu à la vie, le petit chat nous racontera les rebondissements de son quotidien, son amitié avec les araignées, sa rencontre avec le terrible Prémâché, terreur du quartier, son amour du thon et du jambon et la kyrielle de fois où il réchappe à la mort. Un regard neuf sur notre monde entre absurdité et réflexion profonde. Premier volume d’une série hilarante, décalée, rafraîchissante et bourrée de situations qui ouvrent l’esprit. Un récit qui incarne le second degré. Les adultes qui le liront aux plus jeunes se réjouiront des fins de chapitres philosophico-illustrées et des scènes coupées en fin de rom

