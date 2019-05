Après avoir travaillé avec une école de la Ville de Bruxelles pour l'éducation aux médias avec des 3èmes et 4èmes secondaires (Athénée Royal Serge Creuz à Molenbeek) et ayant constaté que les résultats étaient bluffants, Salama Haouach a décidé de lancer une webTV d'info à destination des jeunes et faite par eux.

Émission Tendances Première