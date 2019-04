Téléphones portables et réseaux sociaux sont devenus nos pires ennemis. La concentration, c'est cette capacité à mobiliser toutes ses facultés mentales et physiques sur un sujet ou sur une action. Face à toutes ces tentations digitales, comment faire le vide dans sa tête et mobiliser ses neurones et son énergie ? Par Jean-Olivier Collinet de jobyourself.

Émission Tendances Première