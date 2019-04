Tendances Première : Germain et Nous 3.0 - La Clinique juridique téléphonique internationale -...

La Conférence du jeune barreau, une association qui rassemble des avocats qui s’investissent au profit de leur profession et de la justice organise les 13 et 14 avril prochain la Clinique juridique téléphonique internationale. L’objectif : permettre aux citoyens d’avoir accès gratuitement durant un week-end et par téléphone à un avocat afin de s’informer de leurs droits et obligations. Qu’il s’agisse de problèmes liés à la famille, à la consommation, au travail, aux successions, aux conflits de voisinage, au droit pénal, à la propriété intellectuelle, au droit commercial, … On en parle avec Anne-Claire Dombret, Présidente de la Conférence du jeune barreau.

Émission Tendances Première