Tendances Première : Germain et Nous 3.0 - Esprit d’équipe ou intimité ? l’open space est...

L'aménagement en open-space est devenu une norme dans les entreprises pour faire des bureaux un espace convivial. Il semble que le succès de ces aménagements ait laissé quelques déçus qui rêvent d’intimité, de calme et de concentration. Quelles sont les limites de ce modèle utopique ? Est-on vraiment plus heureux quand on travaille dans un open-space ? Les open-space nous rendent-ils malades ? Quels challenges attendent les entreprises pour rectifier le tir ? Par Jean-olivier Collinet de Jobyourself.

Émission Tendances Première