Tendances Première: Germain et nous 3.0 - La journée nationale du pyjama - 12/03/2019

Le 15/03 à lieu la 3e édition de la journée Nationale du Pyjama. Cette Journée est un soutien à L'Asbl Take Off qui est à l’initiative de ce projet. Concrètement cette ASBL met gratuitement, à disposition de l’enfant malade de longue durée et absent de l’école, les moyens informatiques nécessaires pour rester en contact avec sa classe et suivre les cours par internet, depuis l'hôpital ou son domicile. OUFtivi soutient cette action. Zeptune, l’un des parrains viendra nous en parler. (www.takeoff-asbl.be

Émission Tendances Première