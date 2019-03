Tendances Première : Germain et Nous 3.0 - De l'énergie au travail grâce à une bonne nutrition...

Augmenter son énergie au travail car à une nutrition adaptée. De plus en plus d’entreprise mettent des programmes de nutrition à l’attention de leurs équipes afin de booster leur efficacité et leur bienêtre au travail. Comment offrir une meilleure énergie, augmenter son potentiel de concentration et garder un moral au travail au top grâce à une nutrition adaptée. Jean-Olivier Collinet de Jobyourself sera accompagné de Myriam Kamouh de Greencoach Nutrition.

Émission Tendances Première