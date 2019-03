Tendances Première : Germain et Nous 3.0 - File au Musée ! - 08/03/2019

La revue philosophie Philéas & Autobule et le Musée royaux des Beaux-Arts de Belgique s’allient et publient un ouvrage qui mêle l’art et la philosophie: "FILE AU MUSEE !". Les enfants philosophes s’interrogent et posent des questions qui permettent de mieux comprendre, de mieux observer et imaginer… et surtout apprendre à penser par eux-même. Avec Catherine Steffens, coordinatrice et co-rédactrice en chef Philéas et Autobule.

