Tendances Première : Germain et Nous 3.0 - La 'Job Digitalisation' - 30/01/2019

Pas mal de changements en vue cette année dans le cadre de la recherche d’emploi. Que ce soit au niveau du lancement de nouveaux outils de recrutement où le digital et l’intelligence artificielle commencent à prendre de la place, qu’avec les nouveaux processus d’activation mis en place par les structures publiques comme la Garantie Solution et le Dossier Unique du chercheur d’emploi. Avec Jean-Olivier Collinet de Jobyourself et Grégor Chapelle, Directeur Général d’Actiris.

Émission Tendances Première